Москва, 24 февраля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Сотрудники генконсульства России в Марселе не пострадали при взрыве у его территории, происшествие обошлось без материального ущерба, сообщает посольство РФ во Франции.

Global Look Press

«Находимся в контакте с местными правоохранительными органами в целях выяснения личностей нападавших и проведения других необходимых действий», — приводит ТАСС слова представителей российского посольства.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 февраля во французском Марселе прогремел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Дипломат подчеркнула, что Россия требует от французской стороны исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидентов, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений.

Изначально французские СМИ сообщали, что взрыв произошел недалеко от консульства. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский сообщил La Marseillaise, что взрыв произошел на территории диппредставительства. Источник BFM TV в полиции рассказал, что в сад на территории консульства бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Позже власти Марселя сообщили, что брошенные на территорию генконсульства РФ предметы не были «коктейлями Молотова» или же бутылками с зажигательной смесью. Сейчас на месте происшествия работают саперы.