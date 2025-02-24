Афины , 24 февраля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует снести расположенную в Греции военную базу, используемую для поставок вооружений киевскому режиму. Об этом пишет местное издание «Демократия».

US Joint Staff/Global Look Press

«Трамп торжественно лишает преимуществ своего союзника премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, выполняя совместное требование президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации экс-президента США Джо Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России», — указано в статье.

В материале также уточняется, что после недавних переговоров между российской и американской делегациями в Эр-Рияде по Украине, которые были признаны продуктивными, Вашингтон больше не будет оказывать военную помощь киевскому режиму, а значит, и греческая база становится ненужной.

«При этом возникает проблема безопасной переброски на украинскую территорию американских войск, которые будут гарантировать безопасность и миротворческий контроль между Украиной и Россией после завершения мирного соглашения между Россией и США по Украине», — отмечено в публикации.

Однако в статье говорится, что Россия предлагает перебросить американские силы, гарантирующие безопасность, по воздуху, поскольку в воздушном пространстве Украины больше не будет бесполётных зон.

В публикации также призвали серьёзно относиться к словам Трампа о выводе американских войск из Североатлантического альянса (НАТО).

Как передавало ИА Регнум, переговоры российской и американской делегаций состоялись 18 февраля в Эр-Рияде и продлились больше четырех часов. Представители РФ и США обсудили двусторонние отношения, урегулирование украинского конфликта и подготовку встречи президентов Путина и Трампа.

22 февраля Трамп также заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах Киева компенсировать Вашингтону 400–500 млрд долларов. Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, поскольку США не получают свои деньги назад.