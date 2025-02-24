Москва, 24 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о российско-американских контактах, сообщила 24 февраля пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Си Цзиньпин выразил поддержку начавшемуся диалогу Москвы и Вашингтона, сказано в сообщении.

«С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта», — отметила пресс-служба.

Путин и Си Цзиньпин в ходе беседы подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах, носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо, сказано в сообщении. Разговор лидеров носил тёплый и дружеский характер, добавила пресс-служба.

Также Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонних отношений и утвердили график предстоящих встреч, связанных в том числе с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, агентство Xinhua ранее сообщило, что Си Цзиньпин в разговоре с Путиным назвал Китай и Россию добрыми друзьями, которые поддерживают друг друга.

12 февраля Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. По словам главы МИД, процесс будет запущен в ближайшее время.

Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.