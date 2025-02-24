Москва, 24 февраля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. В России детские пособия больше не будут учитываться как доход при оценке нуждаемости семьи. Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Теперь при его назначении не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, которые получают нуждающиеся семьи», — сказал глава правительства РФ.

Эти изменения были утверждены правительством в соответствующем постановлении.

Мишустин пояснил, что детские пособия не будут включаться в расчет среднедушевого дохода при оформлении социальной поддержки, что позволит ежегодно заключать около 118 тыс. социальных контрактов. В ближайшие шесть лет регионам будет направлено дополнительно не менее 100 млрд рублей.

Премьер-министр подчеркнул, что приоритет в получении этой поддержки будет отдан многодетным семьям, участникам специальной военной операции и членам их семей. Особое внимание этому направлению будет уделено в рамках отдельного постановления правительства, контроль за исполнением которого поручен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 февраля 2025 года в России были увеличены более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%. В том числе это коснулось ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, чернобыльцам, Героям России и Труда, а также людям с инвалидностью.