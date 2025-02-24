Москва, 24 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении российских СМИ стали очередным доказательством, что Брюссель боится альтернативной точки зрения и усиливает цензуру. Об этом заявили в постпредстве России при ЕС в Брюсселе.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. Он включает, в частности, запрет вещания восьми российских СМИ на территории Европы.

«Под надуманным предлогом борьбы с иностранным вмешательством и дезинформацией ЕС вводит также новые рестрикции в отношении российских СМИ. Последний пакет не стал исключением. Такого рода меры, по сути, являются очередным свидетельством того, что в Брюсселе боятся альтернативной точки зрения и стремятся жёстко цензурировать информационные потоки, вплоть до запрещения неугодных медиа», — отметили в постпредстве.

Там также уточнили, что такого рода санкции ЕС идут вразрез с декларируемыми ими принципами свободы слова и доступа к информации.

Как передавало ИА Регнум, 16-й пакет антироссийских санкций включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. В частности, в Россию запретят поставлять игровые консоли, которые якобы используются для управления дронами.

Комментируя новый пакет санкций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций. По его словам, эта убеждённость европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.