Москва, 24 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. III международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев» завершил свою работу в Москве. За три дня фестиваля зрители увидели 26 картин, среди которых как лучшие ленты с передовой последних лет, так и премьеры.

Афиша фестиваля

На церемонии закрытия в рамках кинофестиваля состоялся концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Ветеран Великой Отечественной войны Игорь Тимашев и участник СВО Сергей Борзов исполнили песню «От героев былых времен». Вместе с ним выступил Большой детский хор им. Попова. Хедлайнерами вечера стали певица Пелагея и всемирно известный балет «Кострома». Премьерой стала песня «Мальчишки» группы «Катюша», а группа «Зверобой» сыграла свои военные хиты. Главными гостями вечера стали бойцы.

«Мне безмерно приятно, что меня приглашают, что ветеранам СВО дают слово и трибуну. Это важно и это нужно. И я искренне счастлив», — говорит ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Илья Казаков.

«Это очень личная история. Брат ушёл добровольцем сразу, очень тяжело это воспринималось. Маму приходилось успокаивать и его жену. У меня тоже вариантов не оставалось, кроме как помогать ему и таким же, как он, ребятам. Сделать так, чтоб о них знали, чтоб о них говорили», — говорит генеральный продюсер фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» Екатерина Яковлева.

За три дня фестиваля зрители увидели 26 картин. Среди премьер кинофестивал — работа военных документалистов RT Ольги Кирий и Артёма Сомова «Остров веры». Кино рассказывает о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, который выстоял под огнём украинских войск и стал местом спасения для монахов и сотен людей из окрестных сёл.

В деловой программе прошли круглые столы и открытые встречи со звёздами, бойцами, военкорами, авторами и героями документальных лент. Среди них посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, философ и политолог Александр Дугин, юрист и известный публицист Дмитрий Аграновский, военкор Павел Кукушкин, военный документалист Николай Цонку.

«RТ.Док: Время наших героев» впервые представил расширенную международную программу, в которую вошли ленты документалистов из Италии, Палестины, Сербии, Словакии и других стран. В её рамках прошёл круглый стол «Прорыв информационной блокады». «Я уверен, что враг у нас один. Терроризм тоже один. Запад пытается поработить наши страны, но наши страны этого не хотят и не позволят», — заявил иракский военный корреспондент Сахиб Муртада Хамид Сахиб. «Я из Италии, и в Италии, как и во всей Европе, очень сложно показать, что происходило на Донбассе после 2014 года», — рассказывает итальянский режиссёр Сара Реджинелла.

Параллельно показы фильмов фестиваля проходят при поддержке Россотрудничества в 21 стране, что числе Армении, Болгарии, Египте, Индии, Китае, Ливане, Никарагуа, Перу, Сербии, Турции. Также отдельно картины фестивальной программы показали в Италии.