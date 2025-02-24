Курск, 24 февраля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Достигнута договорённость о возвращении находящихся в Сумах жителей Курской области через территорию Белоруссии в Россию, сообщила 24 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее отмечал, что Россия ведёт работу по вопросу эвакуации жителей Суджи Курской области, вывезенных в Сумы после удара ВСУ по интернату в Судже. Речь идёт о десятках граждан, отметил он.

Жители Курской области, освобождённые из украинского плена в ходе обмена, рассказывали, что военные ВСУ лишали их воды и еды в том числе за неосторожное слово, сообщал ранее Мирошник. При этом люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, поэтому украинская сторона старалась быть аккуратней с пленниками, уточнил дипломат.

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