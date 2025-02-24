Москва, 24 февраля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. В школах и колледжах России 24 февраля состоялся традиционный урок «Разговоры о важном», который посвятили теме малой родины. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Школьники и студенты поговорили об истории, культуре и вкладе их региона в дело развития всей страны, узнали о выдающихся земляках, природных богатствах и уникальных традициях своей малой родины. Также молодые люди обсудили будущее регионов — каким они его видят и что готовы сделать для его процветания.

Федеральным спикером занятия выступил народный артист РФ, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков. Он ответил на многочисленные вопросы учащихся. Безруков рассказал, что в его понимании малая родина ― это «твой мир, твой двор, папа, мама, твои друзья, с которыми ты вырос».

«Неважно, из какого вы региона. Все мы граждане одной страны ― России. Все мы гордимся нашими людьми и великой историей», ― отметил гость занятия, российский актер кино и телевидения Евгений Егоров.

Он подчеркнул важность любви к малой родине как основы для формирования гражданской идентичности и патриотизма.

В ходе урока отмечалось, что любовь к Родине начинается с любви к своему дому, своей семье и своим друзьям. Именно из таких малых, но значимых элементов и складывается общее чувство патриотизма, необходимое для сильной и процветающей России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля школьники и студенты по всей стране в рамках занятия «Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Фёдора Ушакова» из цикла встреч «Разговоры о важном» обсудили с педагогами тему служения Отечеству.

Федеральным спикером тематического занятия стал Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Военкор рассказал, что русская земля никогда не жила во времена, когда бы не нужны были защитники Отечества.

Традиционный урок «Разговоры о важном» 27 января был посвящен Году защитника Отечества. Преподаватели рассказали учащимся, что люди всегда защищали свое Отечество, поскольку каждый человек хочет жить свободно и не бояться, что его дом будет разрушен, а близкие окажутся в беде. К ученикам обратились ветеран Великой Отечественной войны, фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года Константин Федотов и Герой России, участник СВО Николай Соколов.