Пекин, 24 февраля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Китай и Россия — добрые друзья, которые поддерживают друг друга. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, сообщило Xinhua.

Global Look Press

«История и реальность показывают, что Китай и Россия — добрые соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, которые разделяют горе и радость, поддерживают друг друга и стремятся к общему развитию», — процитировало агентство слова Си Цзиньпина.

Китайский лидер подчеркнул, что отношения двух стран имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность. Они не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены внешнему влиянию.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало, что Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января руководители России и Китая провели переговоры в формате видеоконференции. Путин назвал такие виртуальные встречи в начале года доброй традицией. Участники переговоров подвели итоги 2024 года и обсудили планы на будущее, диалог продолжался более полутора часов.

Си Цзиньпин заявил, что в 2025 году отношения двух стран поднимутся на новую высоту. Путин отметил, что Москва и Пекин стремятся к реализации неделимой безопасности и в Евразии, и во всём мире.

Лидеры двух стран обсудили развитие сотрудничества с новой администрацией США. Си Цзиньпин рассказал российскому лидеру о состоявшемся 17 января разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств выразили готовность налаживать отношения с Вашингтоном на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда нового главы Белого дома проявит встречный интерес.