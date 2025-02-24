Москва, 24 февраля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли более 255 бойцов, три танка, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК С-300В. Об этом 24 февраля сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортёр, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномёта, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Военные группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах 18 населённых пунктов региона.

За весь период боёв на курском направлении украинские формирования потеряли более 63 105 военных, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортёров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 50 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум 23 февраля, российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк украинских формирований в приграничных районах Курской области. Кроме того, подразделения тульских и крымских десантников, действующие в составе группировки войск «Север», отразили контратаку ВСУ в Свердликово Курской области.