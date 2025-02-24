Москва, 24 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому МВД РФ разработает показатели эффективности автошкол. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — сказал собеседник агентства.

В конце января в Госдуме призвали разрешить россиянам сдавать на водительские права экстерном после проведения 30 часов занятий по вождению с инструктором. Как отметил автор инициативы депутат ГД Антон Ткачёв, отказ от обучения в автошколах позволит россиянам существенно сэкономить деньги, ведь в регионах оно стоит 25 тыс. рублей, а в Москве может достигать и 50 тыс. рублей.

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