Вашингтон, 24 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Подход лидера консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца к России будет жёстче, чем у действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом пишет американское издание Politico.

Global Look Press

«Его подход будет жёстче, чем Шольца. Типичный консервативный западногерманский подход к России — жёсткий, и именно отсюда родом Мерц», — указано в публикации.

Уточняется, что Шольц всегда вёл себя очень осторожно в вопросе поддержки Украины, но, по данным издания, Мерц может делать «гораздо больше» для киевского режима.

Ранее Мерц выступал за продолжение военной помощи Украине, а также за разрешение поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus, против чего всегда выступал Шольц.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 26,8%. Мерц, претендующий на пост нового канцлера ФРГ, заявил, что планирует сформировать федеральное правительство к 20 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают от новых властей ФРГ более трезвого подхода к реальности.