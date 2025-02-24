Москва, 24 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Брошенные на территорию генконсульства РФ предметы не были «коктейлями Молотова» или же бутылками с зажигательной смесью, сообщает телеканал BFM TV.

Gerard Bottino/Global Look Press

«Термин «коктейль Молотова» не кажется уместным на данном этапе», — цитирует телеканал слова представителя префектуры.

Сейчас на территории генконсульства РФ в Марселе, где прогремели взрывы, работают саперы. По данным диппредставительства, на территорию консульства забросили три взрывных устройства, два из которых уже взорвались.

«С одним сейчас работают саперы, жертв и разрушений нет», ― процитировал ТАСС представителя генконсульства.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 февраля во французском Марселе прогремел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Дипломат подчеркнула, что Россия требует от французской стороны исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидентов, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений.

Изначально французские СМИ сообщили, что взрыв произошел недалеко от консульства. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский сообщил La Marseillaise, что взрыв произошел на территории диппредставительства. В то время как источник BFM TV в полиции рассказал, что в сад на территории консульства бросили две бутылки с зажигательной смесью.