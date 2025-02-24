Донецк, 24 февраля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Российские войска продвигаются на всех участках фронта, включая курахово-новоселовское направление. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Характерным является продвижение подразделений Вооруженных сил Российской Федерации по всей линии фронта. Мы видим определенные успехи на курахово-новоселовском направлении», — подчеркнул глава ДНР.

Он рассказал, что с освобождением села Улаклы российские силы ликвидировали карман, образовавшийся при освобождении близлежащих населенных пунктов, а это открывает возможности для дальнейшего продвижения на запад через село Константинополь.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля российские войска взяли под контроль все высоты в районе города Часова Яра. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что российские силы окружили полукольцом населенный пункт Ступочки и тем самым обеспечили себе тактическое преимущество на этом участке фронта.