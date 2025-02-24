Москва, 24 февраля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Строгое наказание, которое избрал турецкий суд для гражданки РФ Екатерины Бурнашкиной, оставившей младенца в туалете аэропорта, отвечает ожиданиям населения южной страны, заявил адвокат Вадим Багатурия в разговоре с ИА Регнум.

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Российскую гражданку Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта в турецкой Анталье, приговорили к 15 годам тюрьмы. Такое решение вынес турецкий суд в рамках инцидента, который произошёл в октябре 2024 года.

Адвокат предположил, что жёсткое наказание для россиянки, да ещё и по статье «покушение на убийство близкого родственника», могло быть вынесено вследствие резонанса по этому делу. Однако нельзя исключать и того факта, что это могло быть показательное дело из-за особого отношения к детям в Турции, сообщил юрист.

«В Турции очень трепетно относятся к детству и детям. И поэтому данный приговор мог просто отвечать чаяниям местного населения. И сделано это было для того, чтобы показать, что правосудие работает. Плюс был такой удобный случай, чтобы на примере иностранца показать своим гражданам, что такие правонарушения совершать не нужно»,— рассказал Багатурия.

Специалист объяснил, что в России для подобных нарушений закона есть специальная норма — «оставление в опасности», в рамках которой предусмотрено лишение свободы только на один год. Квалифицировать произошедшее как покушение на убийство у нас смогли бы в том случае, если бы ребёнка оставили в том месте, где ему изначально грозила бы какая-то опасность, добавил собеседник агентства.

«Если, например, она оставила бы его не в тёплом туалете, где есть люди, где подразумевалась возможность, что этого ребенка кто-то заберет, а, например, на свалке. То есть на месте, где мусор люди выгружают, где мусорные контейнеры, да ещё и зимой. Или, например, в лесу, или еще где-то там, где погибель ребенка была бы предсказуема даже вот для этой женщины, которая находилась в состоянии помутнения рассудка», — объяснил адвокат.

В России данное деяние квалифицировалось бы как покушение, даже если представить, что Бурнашкина оставила эту девочку, например, в зимнем лесу, но позднее её кто-то обнаружил, рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что такая квалификация была бы связана с тем, что смерть ребёнка не наступила по независимым от матери обстоятельствам.

«И даже в данном случае 15 лет, конечно, бы наш суд не дал. Самый максимум, который дал бы суд по этой категории дел, это лет семь. А то, может, даже и условно. Потому что по части второй статьи 105 ответственность от восьми до пятнадцати лет. И суд, скорее всего, пошёл бы ещё на снижение этого максимального наказания, дал бы ниже низшего. А турки, ну, у них такое законодательство, вследствие чего и вынесен столь суровый приговор. Мы здесь это комментировать не можем», — сообщил Багатурия.

Теперь эту женщину, по её ходатайству и ходатайству российских властей, могут отправить для отбывания наказания в Россию, рассказал юрист. Он добавил, что она должна будет отбывать именно тот срок, который ей назначили в Турции, но по прошествии какого-то времени у неё возникнет право на условно-досрочное освобождение.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года 18-летняя студентка, находившаяся в Турции вместе с 47-летней матерью, родила и оставила младенца в туалете аэропорта. Женщины намеревались улететь из Антальи, но их задержали на паспортном контроле. Ребенка успели спасти. В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело. Законы Турции предусматривают за покушение на жизнь младенца наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дипломаты работают над вопросом возвращения в Россию дочери Екатерины Бурнашкиной, сообщил в феврале генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

Молодой человек Екатерины Андрей сначала пытался простить подругу и заявлял, что готов принять ее обратно с условием, что появившийся на свет младенец — его. Но позже Андрей пересмотрел свою позицию и принял решение расстаться с Екатериной. По его словам, простить девушку за ее поступок нельзя, а ждать из заключения — бессмысленно. Андрей оборвал все контакты с семьей и окружением Екатерины и решил, по его словам, жить дальше своей жизнью.