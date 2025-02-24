Курск, 24 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. В Кореневском районе Курской области провели первую заочную комиссию по оценке ущерба от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), доложил 24 февраля врио заместителя губернатора региона Владимир Базаров.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На основе фото — и видеоданных, предоставленных Министерством обороны, мы совместно с главами поселений и главами районов отработали по Кореневскому району, обследовали дома и зафиксировали 24 дома, которые разрушены практически полностью и восстановлению не подлежат», — сказал Базаров на заседании регионального правительства.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям Курской области по утрате имущества. Он напомнил, что всего в регионе лишились имущества 112 тыс. человек. При этом они уже получили по 150 тыс. рублей, но этой суммы мало, указал глава государства.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не завершено освобождение Курской области от ВСУ, невозможно в полной мере оценить нанесённый региону ущерб.

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