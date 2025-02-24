В Курской области заочно оценили ущерб от атак со стороны ВСУ
В Курской области провели первую заочную комиссию по оценке ущерба от атак ВСУ
Курск, 24 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. В Кореневском районе Курской области провели первую заочную комиссию по оценке ущерба от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), доложил 24 февраля врио заместителя губернатора региона Владимир Базаров.
«На основе фото — и видеоданных, предоставленных Министерством обороны, мы совместно с главами поселений и главами районов отработали по Кореневскому району, обследовали дома и зафиксировали 24 дома, которые разрушены практически полностью и восстановлению не подлежат», — сказал Базаров на заседании регионального правительства.
Как передавало ИА Регнум, 5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям Курской области по утрате имущества. Он напомнил, что всего в регионе лишились имущества 112 тыс. человек. При этом они уже получили по 150 тыс. рублей, но этой суммы мало, указал глава государства.
В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не завершено освобождение Курской области от ВСУ, невозможно в полной мере оценить нанесённый региону ущерб.
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