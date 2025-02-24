Пекин, 24 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 24 февраля сообщило Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru

«Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», ― говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Других подробностей беседы не приводится.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал международный телефонный разговор главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Российский лидер назвал такие виртуальные встречи в начале года доброй традицией. Участники переговоров подвели итоги 2024 года и обсудили планы на будущее. Диалог продолжался более полутора часов.

Си Цзиньпин заявил, что в 2025 году отношения двух стран поднимутся на новую высоту. Путин отметил, что Москва и Пекин стремятся к реализации неделимой безопасности и в Евразии, и во всём мире.

Лидеры двух стран обсудили развитие сотрудничества с новой администрацией США. Си Цзиньпин рассказал российскому лидеру о состоявшемся 17 января разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств выразили готовность налаживать отношения с Вашингтоном на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда нового главы Белого дома проявит встречный интерес.

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву на парад Победы 9 мая. Со своей стороны, китайский лидер пригласил президента России в Пекин на мероприятия, приуроченные к 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры между Путиным и Си Цзиньпином наилучшим образом продемонстрировали многополярность мира.