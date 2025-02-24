Москва, 24 февраля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя введение 16-го по счету санкционного пакета ЕС.

Global Look Press

«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой. Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, эта убежденность европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.

Что касается очередного санкционного пакета, то он был «вполне прогнозируемым», добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. Он включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. В частности, в Россию запретят поставлять игровые консоли, которые якобы используются для управления дронами.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, Украина должна находиться в максимально сильной позиции в ходе переговоров о прекращении боевых действий. Санкции, отметила она, дают рычаги воздействия.

Новый пакет санкций принят Брюсселем на фоне некоторых подвижек во взаимоотношениях России и США. В Эр-Рияде 18 февраля состоялась встреча представителей двух стран, на которой обсуждались двусторонние отношения, урегулирование украинского конфликта и подготовка встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее, 12 февраля, Путин и Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине и обменом гражданами. Ни одна из сторон по итогам разговора не упоминала о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.