Москва, 24 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. В Кремле ожидают от новых властей ФРГ более трезвого подхода к реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя победу на досрочных выборах в бундестаг консервативного блока ХДС/ХСС.

Global Look Press

«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимные интересы, взаимную выгоду, но как будет на самом деле, посмотрим», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 26,8%. Партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») заняла второе место, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16,4% избирателей.

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, претендующий на пост нового канцлера ФРГ, заявил, что планирует сформировать федеральное правительство к 20 апреля.

Шольц признал поражение на досрочных выборах в бундестаг и поздравил с победой Мерца. Он также заявил, что несёт ответственность за это поражение.

В свою очередь лидер «АдГ» Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придётся снова проводить досрочные парламентские выборы.