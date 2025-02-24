Москва, 24 февраля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Москва принимает все необходимые меры, чтобы обратить внимание Франции на усиление безопасности у российских дипломатических объектов после взрыва у консульства в Марселе. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», — сказал Песков, комментируя взрыв около генконсульства РФ в Марселе.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 февраля во французском Марселе прогремел взрыв. На место происшествия — в район российской дипмиссии на проспекте Амбруаза Паре — прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных. О пострадавших не сообщалось. Известно, что в том же квартале находятся дипмиссии и других государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прогремевшие взрывы на территории российской дипмиссии похожи на теракт. Дипломат также отметила, что Москва требует от французской стороны исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидентов, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений.

Источник BFM TV в полиции рассказал, что в сад на территории консульства бросили две бутылки с зажигательной смесью. Также местные СМИ сообщили, что вблизи места происшествия был обнаружен угнанный автомобиль.

Ранее, 19 февраля, Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о планах киевского режима провести теракты в отношении диппредставительств РФ в Германии, а также в странах Прибалтики или Скандинавии для срыва переговоров по Украине. В СВР уточнили, что сотрудничество перечисленных государств с Россией находится на наиболее низком в ЕС уровне, а контакты спецслужб на антитеррористическом направлении практически свёрнуты.