Москва, 24 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Представители Вашингтона, вероятно, уточнят заявления Кэролайн Левитт, пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, о возможности установления мира на Украине «на этой неделе» (24 февраля — 2 марта), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он отметил, что не располагает информацией о возможной реализации описанного Левитт сценария.

«Я думаю, наверное, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

Также Песков сообщил, что представители РФ и США готовятся начать диалог об устранении «раздражителей» в отношениях двух стран на экспертном уровне по линии внешнеполитических ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. По словам главы МИД, процесс будет запущен в ближайшее время.

Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.

Военный эксперт, политолог, капитан 1-го ранга Василий Фатигаров в разговоре с ИА Регнум ранее отметил: заявления новой администрации США показывают, что это государство, как и 80 лет назад, занимает в конфликте сторону победителей, отправляя Европу в лагерь проигравших.