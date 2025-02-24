Москва, 24 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Российские войска освободили село Тополи в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области», — говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации на Украине.

Отмечено, что подразделения группировки нанесли поражение шести бригадам ВСУ на территории Харьковской области и ЛНР. Противник потерял до 200 военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе четыре — натовского производства. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Накануне, 23 февраля, Минобороны проинформировало об освобождении села Улаклы, расположенного в шести километрах к западу от Курахово в ДНР. Село перешло под контроль РФ благодаря решительным наступательным действиям подразделений Южной группировки войск. Кроме того, как сообщало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили в ДНР населенный пункт Новоандреевка.

Установив контроль над Улаклами, российские военные ликвидировали карман, образовавшийся при освобождении близлежащих населенных пунктов. Это создает дополнительные предпосылки для продвижения ВС России далее через Константинополь на следующие направления, отметил глава ДНР Денис Пушилин.