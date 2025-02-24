Москва, 24 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российская сторона надеется, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Shatokhina Natalia/Global Look Press Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это то, на что мы пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе», — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что, не имея глубокого анализа первопричин конфликта на Украине, по сути, невозможно заниматься качественно его урегулированием.

Пресс-секретарь добавил, что Москва видит попытки Вашингтона разобраться в том, что стало причиной конфликта.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 21 февраля заявил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам американского лидера, Россию «можно было легко отговорить» от проведения спецоперации, однако этого не было сделано.

Трамп отметил, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать спецоперацию на Украине. По словам Трампа, Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 24 февраля заявил, что одно лишь прекращение огня на Украине грозит тяжелыми последствиями, если первопричины конфликта не будут устранены. Представители России развернуто объяснили эту позицию американским коллегам на встрече в Эр-Рияде, добавил дипломат.

Он отметил, что американская сторона продемонстрировала стремление к скорейшему прекращению огня, однако в случае с украинским конфликтом необходимо долгосрочное решение. Рябков подчеркнул, что у военной спецоперации есть глубокие мотивы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» (G20) 20 февраля, заявил, что Россия и США подробно обсудили необходимость решения кризиса на Украине путём устранения его первопричин.