Москва, 24 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине будут прекращены только тогда, когда переговоры дадут твердый устойчивый результат, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По его словам, Россия не одобрит прекращение огня по линии соприкосновения без конкретных договоренностей.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Я могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась в отличие от позиции самого персонажа которого вы упомянули, который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки. <…> На этом фоне выделяется позиция США. Она заявлена последовательна, она не призывает просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит», — подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы российского дипведомства Сергей Рябков назвал опасным прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта.

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