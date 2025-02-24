Брюссель, 24 февраля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Евросоюз 24 февраля представит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут в том числе боеприпасы, заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

Global Look Press

24 февраля в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС, участники которой обсуждают в том числе 16-й пакет санкций против России, прошедшие в Эр-Рияде переговоры между США и Россией и усиление военной помощи Украине.

«Мы выдвигаем новые оборонные инициативы, чтобы в краткосрочной перспективе обеспечить Украину боеприпасами», — сказала Каллас.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее заявлял, что 24 февраля в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев будет представлен новый пакет помощи Украине, объем которого достигнет сотен миллиардов евро. По данным западных СМИ, объём нового пакета военной помощи может составить до 700 млрд евро.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт не поддержит выделение нового пакета военной помощи ЕС Украине. Он обвинил руководство Евросоюза в стремлении заставить население европейских стран продолжать оплачивать конфликт на Украине, чтобы Киев мог избежать не очень выгодного для себя мирного договора.

Фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что Евросоюзу нужно придумать, как «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине. Она отметила, что ЕС продлил заморозку средств России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.