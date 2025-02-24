Брюссель, 24 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. В рамках 16-го пакета антироссийских санкций, одобренного главами МИД стран Европейского союза (ЕС), в Россию будет запрещён экспорт игровых консолей, которые якобы используются для управления дронами. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского совета.

Fabian Sommer/Global Look Press

«В список ограничений войдут игровые контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — указано на сайте.

Помимо этого дополнительные санкции были введены против 48 физических лиц и 35 организаций. Также пакет включает запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на другие товары якобы двойного назначения.

Как передавало ИА Регнум, ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не собирается отменять санкционные меры против России, даже если это сделают США, и примет 16-й пакет рестрикций. По его словам, с учетом нынешней политики американских властей Евросоюзу придется взять вопрос собственной безопасности в свои руки.

При этом официальные лица РФ неоднократно заявляли, что западные санкции принесли обратный результат, а российская экономика продолжает расти. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что санкции Запада могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров. Представитель Кремля отметил, что такие ограничения быстро вводятся и так же быстро при желании отменяются.