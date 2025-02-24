Москва, 24 февраля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 24 февраля проведёт несколько встреч, в том числе с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Несколько встреч сегодня запланировано, одна из них открытая — с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России. Очень важная община, и поэтому есть о чём поговорить», — рассказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Путин проведёт международный телефонный разговор, рассказал Песков.

«Президент [проведёт] международный телефонный разговор, мы дадим скоро вам сообщение», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в приветственной телеграмме участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Путин отметил важность развития связей РФ с мусульманскими странами. Россия и исламский мир выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на истинном равенстве и верховенстве международного права, подчеркнул глава государства.

В июле 2024 года участники встречи религиозных лидеров стран — участниц БРИКС в Казани приняли резолюцию, в которой призвали защищать национальные культурные и религиозных особенности и традиции народов, выступая против бездуховной глобализации и размывания идентичностей.