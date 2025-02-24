Париж, 24 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. На территории генерального консульства РФ в Марселе, где прогремели взрывы, работают саперы. Об этом 24 февраля сообщили в диппредставительстве.

Global Look Press

По данным ведомства, на территорию консульства забросили три взрывных устройства.

«Два взорвались, с одним сейчас работают саперы, жертв и разрушений нет», ― процитировал ТАСС представителя генконсульства.

О пострадавших не сообщается. Район вокруг здания оцепила полиция.

Изначально французские СМИ сообщили, что взрыв произошел недалеко от консульства. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский сообщил La Marseillaise, что взрыв произошел на территории диппредставительства. Источник BFM TV в полиции рассказал, что в сад на территории консульства бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Как передавало ИА Регнум, во французском Марселе утром 24 февраля прогремел взрыв. На место происшествия — в район российской дипмиссии на проспекте Амбруаза Паре — прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Дипломат подчеркнула, что Россия требует от французской стороны исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидентов, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений.

Служба внешней разведки (СВР) России 19 февраля предупредила о планах Киева провести теракты в отношении диппредставительств РФ в Германии, а также в странах Прибалтики или Скандинавии для срыва переговоров по Украине. Выбор государств в СВР объяснили тем, что их сотрудничество с Россией находится на наиболее низком в ЕС уровне, а контакты спецслужб на антитеррористическом направлении практически свернуты.