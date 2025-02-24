Анкара, 24 февраля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE)Илон Маск поздравил сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель со вторым местом на выборах в бундестаг.

«Действительно, поздравляю, Алиса Вайдель! При таких темпах роста, «АдГ» будет партией большинства к следующим выборам" — написал он в X в ответ на поздравление премьера Венгрии Виктора Орбана.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). Первенство на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 26,8%.

Партия АдГ заняла второе место, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, получив 16,4% голосов избирателей.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля Маск назвал парию «Альтернатива для Германии» единственной надеждой для страны. Ранее он неоднократно высказывался в поддержку данной политической силы. Так, 20 декабря Маск заявил, что только АдГ сумеет спасти немецкий народ. Позже он опубликовал на своей странице в соцсети X лозунг Вайдель «Сделаем Европу вновь великой!», который является адаптацией слогана президента США Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»).

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