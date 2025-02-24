Нальчик, 24 февраля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали 49-летнего жителя села Чегем Второй, подозреваемого в переводе почти 2 млн рублей террористам за границей. Об этом сообщили в ведомстве.

Максим Платонов/РИА Новости

«По имеющимся данным, он в целях финансирования членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, осуществил переводы денежных средств на общую сумму свыше 1,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину, придерживающегося радикальных религиозных взглядов. Следствие установило, что он перевел деньги лицу, в отношении которого уже были возбуждены дела о содействии террористической организации. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).