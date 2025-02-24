ДНР, 24 февраля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Российские военные с освобождением села Улаклы в ДНР ликвидировали «карман», образовавшийся на курахово-новоселовском направлении. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«По сути, ликвидирован карман, который сложился в результате освобождения рядом стоящих населенных пунктов, <…> после освобождения Улаклов», — сказал Пушилин.

Он отметил, что у ВС России на этом участке фронта есть определенные успехи. Контроль над Улаклами создает дополнительные предпосылки для продвижения российских подразделений далее через Константинополь на следующие направления.

Российские силы, как и в последние недели, продвигаются практически по всей линии фронта. Продвижение идет, в частности, на красноармейском направлении, где противник в целом безуспешно пытается контратаковать. Ситуация там полностью контролируется ВС РФ, добавил глава ДНР.

Минобороны России 23 февраля проинформировало об освобождении населенного пункта Улаклы, расположенного в шести километрах к западу от Курахово. Село перешло под контроль РФ благодаря решительным наступательным действиям подразделений Южной группировки войск.

Кроме того, как сообщало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили в ДНР населенный пункт Новоандреевка.