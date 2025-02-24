Москва, 24 февраля, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Российская сторона требует исчерпывающих и скорейших мер по расследованию взрывов на территории генконсульства РФ в Марселе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, взрыв произошел около 08:00 (10:00 мск) в французском Марселе недалеко от российского консульства. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и около 30 пожарных. О пострадавших не сообщалось.

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