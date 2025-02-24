Москва, 24 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Молодой человек 18-летней российской студентки Екатерины Бурнашкиной, которая бросила новорождённого ребёнка в туалете аэропорта города Анталья, заявил в разговоре с ИА Регнум, что поддерживает строгое решение турецкого суда и считает приговор в 15 лет тюрьмы для Кати справедливым.

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В разговоре с журналистами ИА Регнум 19-летний Андрей (имя изменено) рассказал, что ему совсем не жалко бывшую возлюбленную Екатерину Бурнашкину. По словам молодого человека, девушка полностью заслужила то, к чему приговорил её суд.

«Для меня история с Катей закончена — это уже прошлая жизнь, и возвращаться к ней мне не хочется. Что касается приговора турецкого суда, я считаю, что срок в 15 лет тюрьмы за то, что она пыталась убить дочь в унитазе, — абсолютно справедливое наказание. Мне её совершенно не жалко! Она это заслужила! Всё, что я могу сказать Кате сейчас — это пожелать ей удачи», — подчеркнул Андрей.

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При этом молодой человек отметил, что с родителями бывшей возлюбленной он остался в нормальных отношениях и сопереживает тому, что произошло. По словам Андрея, если это будет уместно — он встретится с семьей Кати, чтобы выразить им слова поддержки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в турецкой Анталье суд приговорил российскую гражданку Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта, к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.

В октябре 2024 года 18-летняя студентка, находившаяся в Турции вместе с 47-летней матерью, родила и оставила младенца в туалете аэропорта. Женщины намеревались улететь из Антальи на родину, но их задержали на паспортном контроле. Ребенка успели спасти. В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело. 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал мать Екатерины Елену, её отпустили на свободу.

Молодой человек Екатерины Андрей заявил, что не знает, кто отец ребенка, по его словам — встречаться с Катей они начали всего за полгода до случившегося. Сначала молодой человек пытался простить подругу и заявлял, что готов принять ее обратно, но позже пересмотрел свою позицию и принял решение расстаться с Екатериной. По его словам, простить девушку за ее поступок нельзя, а ждать из заключения — бессмысленно. Андрей оборвал все контакты с семьей и окружением Екатерины и решил жить дальше своей жизнью.