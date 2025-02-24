Берлин, 24 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Треть немецких избирателей на досрочных выборах в бундестаг проголосовали за крайние оппозиционные партии, среди которых «Альтернатива для Германии» («АдГ»), Левая партия и «Союз Сары Вагенкнехт». Об этом свидетельствуют предварительные подсчёты голосов избирателей.

IMAGO/Michael Bihlmayer

Победу на выборах одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, который претендует на пост нового канцлера ФРГ. Второе место заняла партия «АдГ», набрав более 20% голосов. При этом партия действующего немецкого канцлера Олафа Шольца получила 16% голосов.

Помимо «АдГ» другие крайние оппозиционные партии также получили относительно большое количество голосов. Так, за Левую партию проголосовало 9% избирателей, а «Союзу Сары Вагенкнехт» не хватило доли процента, чтобы получить места в бундестаге. В настоящее время оппозиционные немецкие партии могут в сумме получить 216 мест в бундестаге и стать блокирующим меньшинством.

При этом формировать правящую коалицию ХДС/ХСС будет либо с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), либо с «Зелёными» во главе с действующим вице-канцлером и министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск).

Мерц, комментируя победу, заявил, что планирует сформировать федеральное правительство к 20 апреля. Шольц признал поражение на досрочных выборах в бундестаг и поздравил с победой Мерца. Шольц также заявил, что несёт ответственность за это поражение.

В свою очередь лидер «АдГ» Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придётся снова проводить досрочные парламентские выборы.