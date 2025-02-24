Донецк, 24 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. На Украине нанесли удары в направлении двух аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 февраля сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Global Look Press

Он уточнил, что речь идет об объектах в Кировоградской и Хмельницкой областях.

«Два попадания в аэродромы. В городе Александрия Кировоградской области прилет в направлении вертолетодрома. По другим сведениям, прилетело в том направлении, но в авторемонтный завод», ― процитировал о «РИА Новости» Лебедева.

Также, по его словам, взрыв слышали в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Это произошло в стороне микрорайона «Вокзал-2», который прилегает к военному аэродрому.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля ВС России нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины и подготовки операторов дронов, а также по складам горючего.

Минобороны 22 февраля сообщило, что Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине нанесли ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» удары по более чем 1,4 тыс. целей.

Подполье 21 февраля сообщило об ударе российских войск по заводу, где ремонтируют технику для ВСУ. Он расположен на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.

За неделю с 15 по 21 февраля ВС РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине.