Вашингтон, 24 февраля, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Joel Marklund/Global Look Press Александр Овечкин

39-летний нападающий оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счетом 7:3. На данный момент Овечкин занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки. Разница между хоккеистами составляет 12 шайб — 882 против 894.

Второй звездой дня были названы братья Джейсон и Ник Робертсоны. Джейсон забросил три шайбы за «Даллас Старз» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3), а Ник оформил дубль за «Торонто Мэйпл Лифс» в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:2). Третьей звездой дня стал вратарь «Нью-Джерси Девилз» Нико Доус, который провел «сухой» матч, отразив 29 бросков в игре против «Нэшвилл Предаторз» (5:0).

Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля клуб «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал фотографию Овечкина и назвал его величайшим игроком в истории клуба в своем официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).