Москва, 24 февраля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Взрывы на территории российской дипмиссии в Марселе похожи на теракт, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Россия требует от французской стороны исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидентов, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений.

Ранее во французском Марселе прогремел взрыв. На место происшествия — в район российской дипмиссии на проспекте Амбруаза Паре — прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных. О пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о планах Киева провести теракты в отношении диппредставительств РФ в Германии, а также в странах Прибалтики или Скандинавии для срыва переговоров по Украине. Выбор государств в СВР объяснили тем, что их сотрудничество с Россией находится на наиболее низком в ЕС уровне, а контакты спецслужб на антитеррористическом направлении практически свернуты.

В СВР добавили, что украинские спецслужбы могут выбрать Словакию и Венгрию для осуществления терактов на их территории, поскольку такой выбор сулит дополни­тельную выгоду — будут дискредитированы участники ЕС, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту.