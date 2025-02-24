Баку, 24 февраля, 2025, 11:23 — ИА Регнум. В Азербайджане закрыли представительство информационного агентства Spitnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айхан Гаджизаде.

Жоомарт Ураимов/РИА Новости

«Представительство «Россия сегодня» («Спутник») в Азербайджане ликвидировано. Российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане», — отметил он.

За несколько дней до этого Telegram-канал «Sputnik Молдова» был также заблокирован властями Молдавии.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля сообщалось, что Русский дом в Баку в соответствии с требованием властей Азербайджана предпринимает шаги по приостановке своей деятельности. В частности, в этот день начался демонтаж вывески.

Россия сожалеет о решении Азербайджана закрыть Русский дом в столице республики и готова к диалогу по данному вопросу, в том числе если будут контакты на высшем уровне между двумя государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.