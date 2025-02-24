Марсель, Франция, 24 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. В Марселе прогремел взрыв. Предположительно, инцидент произошел недалеко от российского консульства. Об этом 24 февраля сообщил телеканал BFM TV.

Кадр из видео

По информации пожарной службы города, взрыв произошел незадолго до 08:00 (10:00 мск).

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Также сюда направили около 30 пожарных. О пострадавших не сообщается.

Уточняется, что здание диппредставительства находится на проспекте Амбруаза Паре, 3.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля прошлого года полиция Парижа распространила информацию о ЧП в здании консульства Ирана. В здании заперся человек и угрожал устроить взрыв. При себе у него было взрывное устройство. Полиция оцепила район.

Посольство связалось с префектурой Парижа и вызвало силовиков. О мотивах действий мужчины не сообщали. Позднее злоумышленника задержали. Здание и район обследовали силовики.