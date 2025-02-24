У консульства РФ в Марселе прогремел взрыв
BFM TV: в Марселе вблизи консульства РФ прогремел взрыв
Марсель, Франция, 24 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. В Марселе прогремел взрыв. Предположительно, инцидент произошел недалеко от российского консульства. Об этом 24 февраля сообщил телеканал BFM TV.
По информации пожарной службы города, взрыв произошел незадолго до 08:00 (10:00 мск).
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Также сюда направили около 30 пожарных. О пострадавших не сообщается.
Уточняется, что здание диппредставительства находится на проспекте Амбруаза Паре, 3.
Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля прошлого года полиция Парижа распространила информацию о ЧП в здании консульства Ирана. В здании заперся человек и угрожал устроить взрыв. При себе у него было взрывное устройство. Полиция оцепила район.
Посольство связалось с префектурой Парижа и вызвало силовиков. О мотивах действий мужчины не сообщали. Позднее злоумышленника задержали. Здание и район обследовали силовики.