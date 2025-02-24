Анкара, 24 февраля, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом 24 февраля сообщили в МИД РФ.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

«Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

Предполагается, что Фидан обсудит с российским коллегой переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 февраля Лавров прибыл в Анкару с рабочим визитом. Ожидается, что 24 февраля глава российского МИД встретится с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить переговоры по украинскому урегулированию.

Ранее, 20 февраля, Лавров в ходе встречи в ЮАР проинформировал Фидана об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Главы дипломатий «сверили часы» по ключевым аспектам двусторонней повестки, в том числе по перспективам сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Ранее в администрации турецкого лидера анонсировали встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой МИД РФ на 24 февраля. Ожидается, что она начнется в 14:00 мск.