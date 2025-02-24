Анталья, Турция, 24 февраля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Российскую гражданку Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта в турецкой Анталье, приговорили к 15 годам тюрьмы. Решение вынес турецкий суд, сообщило «РИА Новости».

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«Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника», — процитировало агентство приговор 4-го суда Антальи по тяжким уголовным делам.

В ходе заседания 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал мать Екатерины Елену. Для самой Екатерины прокурор потребовал уголовного наказания.

Юристы от турецкого министерства по делам семьи требовали как можно более сурово наказать Екатерину. Они заявили, что она намеренно зашла в туалет для инвалидов, которым пользуются реже, чтобы оставить там младенца. По словам Бурнашкиной, злого умысла у нее не было, а туалет для инвалидов оказался ближайшим.

Адвокат Айшегюль Кюбра Полат ранее сообщила, что вопрос о судьбе ребенка турецкие власти решат отдельно.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года 18-летняя студентка, находившаяся в Турции вместе с 47-летней матерью, родила и оставила младенца в туалете аэропорта. Женщины намеревались улететь из Антальи на родину, но их задержали на паспортном контроле. Ребенка успели спасти. В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело. Законы Турции предусматривают за покушение на жизнь младенца наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дипломаты работают над вопросом возвращения в Россию дочери Екатерины Бурнашкиной, сообщил в феврале генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

Молодой человек Екатерины Андрей сначала пытался простить подругу и заявлял, что готов принять ее обратно с условием, что появившийся на свет младенец — его. Но позже Андрей пересмотрел свою позицию и принял решение расстаться с Екатериной. По его словам, простить девушку за ее поступок нельзя, а ждать из заключения — бессмысленно. Андрей оборвал все контакты с семьей и окружением Екатерины и решил, по его словам, жить дальше своей жизнью.