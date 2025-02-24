Брюссель, 24 февраля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

«В ходе переговоров о прекращении боевых действий мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию. Санкции дают рычаги воздействия», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

На сайте указано, что дополнительные санкции были введены против 48 физических лиц и 35 организаций. Также пакет включает запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения.

Европейский союз также ввёл санкции против 74 судов, якобы входящих в теневой флот России.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не собирается отменять санкционные меры против России, даже если это сделают США, и примет 16-й пакет рестрикций. По его словам, с учетом нынешней политики американских властей Евросоюзу придется взять вопрос собственной безопасности в свои руки.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что европейская экономика переживает сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Важным негативным фактором для Европы стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, однако, по его словам, это не единственный фактор.