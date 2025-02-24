Лондон, 24 февраля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского в ближайшие недели ожидает самая опасная фаза украинского конфликта. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

Global Look Press

«Спустя 1097 дней военные усилия Украины зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп настаивает на заключении сделки с Россией, одновременно отстраняя Киев и принижая Зеленского. В ближайшие недели правление Зеленского вступит в самую опасную фазу с начала спецоперации», — указано в публикации.

Уточняется, что в 2025 году Зеленскому предстоит самая тяжёлая политическая битва. Также отмечено, что для главы киевского режима главной задачей является сохранение поддержки Украины со стороны Запада.

Как передавало ИА Регнум, ранее британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в скором времени начнут чаще отказываться выполнять боевые приказы на фоне переговоров между Россией и США по мирному урегулированию конфликта.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в январе заявил, что Зеленский делает всё, чтобы доказать своим партнёрам, что его режим ещё может вести военные действия. По его словам, глава киевского режима игнорирует ситуацию в Донбассе, обрушение восточного фронта и бросает все накопленные резервы в Курскую область.