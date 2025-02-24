Москва, 24 февраля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. У российской стороны после проведения переговоров с представителями США в Эр-Рияде не появилось понимания того, что представляет собой «мирный план» американского президента Дональда Трампа. Об этом 24 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Американский президент Дональд Трамп

«На сегодня большего понимания у нас не появилось», ― процитировало «РИА Новости» дипломата.

При этом Рябков указал на стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня.

«Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования ― это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе, последствиями для российско-американских отношений», ― пояснил замглавы МИД.

Он указал на необходимость поиска долгосрочного решения, которое в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, переговоры российской и американской делегаций состоялись 18 февраля в Эр-Рияде и продлились больше четырех часов. Представители РФ и США обсудили двусторонние отношения, урегулирование украинского конфликта и подготовку встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Путин и Трамп 12 февраля в телефонном разговоре обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине и обменом гражданами. Ни одна из сторон по итогам разговора не упоминала о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

Американский президент 22 февраля заявил, что новые переговоры между представителями США и России начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии. Рябков в свою очередь сообщил, что никакой подготовки к новым российско-американским переговорам в Эр-Рияде, о которой ранее сообщал ряд западных СМИ, не ведется.