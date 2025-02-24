Москва, 24 февраля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Мошенники начали обманывать россиян с помощью интернет-форумов с советами по финансовой безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалисты, пояснили в банке, выявили новую мошенническую схему, нацеленную на граждан, которые заподозрили, что их пытаются обмануть по телефону с помощью методов социальной инженерии.

«Пользователи начинают искать советы для защиты на форумах в интернете, но вместо этого находят ресурсы, где активно «работают» мошенники. Общение в таких чатах оборачивается финансовыми потерями», — предупредили в организации.

Люди, которым поступили звонки от телефонных мошенников, находят сайты с отзывами и мнениями других пользователей, которых тоже пытались обмануть. Однако на таких ресурсах могут действовать мошенники. Они проявляют «заботу» о гражданах и начинают убеждать их в том, как спасти от злоумышленников деньги. Если человек будет следовать их инструкциям, то действительно лишится средств — переведет их неизвестным, уточнили в ВТБ.

Безопасно держать средства только на счете, который был открыт непосредственно в банке. Отменить уже проведенный платеж невозможно, заявил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

Он призвал граждан осторожно относиться к предложениям, особенно слишком выгодным, а также внимательно читать сообщения и пуш-уведомления от банка. Нельзя передавать посторонним коды из этих сообщений, напомнил топ-менеджер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российских граждан предупредили о мошенничествах с помощью данных СНИЛС. Этот документ, отметил юрист Ярослав Земсков, содержит важную информацию о владельце. Завладеть ею злоумышленники пытаются с помощью фальшивых вакансий, фишинговых сайтов и предложений «выплат» от якобы государственных органов, рассказал эксперт.