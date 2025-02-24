Канберра, 24 февраля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Австралия объявила о введении новых санкций в отношении российских средств массовой информации. Согласно данным реестра санкций страны, в список попали автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» (юридическое лицо телеканала RT) и «Российская газета».

Алексей Майшев/РИА Новости

В заявлении австралийских властей указано, что включение этих СМИ в санкционный список обосновано тем, что они якобы занимаются распространением дезинформации, направленной на подрыв Украины и других правительств по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая 2022 года Австралия уже вводила санкции против представителей российских медиа. Тогда под ограничения попали генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, генеральный директор RT Алексей Николов, журналист и ведущий ВГТРК Сергей Брилёв, а также военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.

4 сентября 2024 года власти США ввели санкции в отношении телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Под ограничения также попали «РИА Новости», агентство Sputnik и медиагруппа «Россия сегодня». Как следует из официальных заявлений, причиной санкций стало предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США.

Кроме того, Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против двух сотрудников RT, утверждая, что они участвовали в сговоре с целью отмывания денег и нарушили закон о регистрации иностранных агентов. По версии американских властей, они взаимодействовали с интернет-комментаторами и блогерами из США для распространения информации среди американской аудитории.

Занимавший в тот момент должность посла России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти пытаются переложить на Москву ответственность за собственные просчеты в ходе избирательной кампании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что санкции являются частью целенаправленной кампании против российских СМИ, а США пытаются представить себя гарантом прозрачности демократических процессов.