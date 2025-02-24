Москва, 24 февраля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила всероссийскую акцию «Игрушка ветерану» к 80-летию Победы. Она пройдёт в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

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Для участия а акции необходимо изготовить своими руками мягкую игрушку — белого медведя Умку — символ премии Росприроднадзора. После этого вместе с добрыми пожеланиями необходимо отправить посылку на почту премии «Экология — дело каждого». Все собранные поделки будут доставлены ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в разных уголках страны.

«Приближается священная для всех россиян дата. И мы понимаем, как важно сохранять память народа о подвиге фронтовиков», — заявила Светлана Радионова. Она добавила, что акция дает возможность каждому поблагодарить ветеранов. «Вместе мы покажем, что новые поколения чтят и помнят героизм тех, кто ковал Великую Победу», — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Радионова отметила, что Победа живет в каждом из нас, и окружить заботой ветеранов — наш долг. Годы стремительно отдаляют нас от событий Великой Отечественной, но память о них не должна угасать.

Акция «Игрушка ветерану», посвященная 80-летию Великой Победы, призвана передать низкий поклон победителям, поблагодарить их за жизнь и свободу, придать сил и доброго расположения духа фронтовикам, которых осталось так немного.

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые. Пятый юбилейный сезон стартовал 1 августа 2024 года.

За четыре сезона в премии приняли участие все пять континентов мира — подано свыше 210 тысяч заявок из 78 стран, включая все регионы России. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении почти в 150 российских вузов, включая ВШЭ, РУДН, Северо-Кавказский федеральный университет, которые предоставляют бюджетные и грантовые места победителям и лауреатам премии Росприроднадзора.