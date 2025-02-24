Алексеевка, Белгородская область, 24 февраля, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии, не сможет досрочно выйти на свободу из-за того, что в его личных вещах был обнаружен смартфон. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

«В ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещённых вещей у заключённых. О них не было известно заранее, поэтому попрятать успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его бараке в личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет», — указано в публикации.

Как сообщает источник, в ИК-4 достаточно строго с запрещёнными для заключённых предметами, поэтому досрочное освобождение актёра оказалось под вопросом. Уточняется, что Ефремову придётся доказать, что он не имеет отношения к обнаруженному смартфону, чтобы получить возможность выйти на свободу раньше срока.

Как передавало ИА Регнум, Ефремов с декабря 2020 года отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве.

В апреле 2024 года актёру отказали в УДО. Как выяснилось, у Ефремова был выговор за нарушение режима, так как он опоздал на одно из обязательных мероприятий. В сентябре стало известно, что его защита подготовила документы для нового прошения об УДО.