Симферополь, 24 февраля, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не признаёт долги перед США из-за боязни признаться в том, что он «продал Украину». Такое мнение 24 февраля высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Зеленский не признаёт колоссальные финансовые долги перед Вашингтоном из-за страха, ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам», ― процитировало «РИА Новости» парламентария.

По его словам, речь идет Европе, Великобритании и США.

Шеремет добавил, что Зеленский игнорирует сотни тысяч безвозвратных потерь простых украинцев и продолжает категорически не признавать свою персональную заинтересованность в продолжении военного конфликта. В противном случае это повлечет утрату захваченной и удерживаемой им власти.

«Он на сегодняшний момент юридически является диктатором без должности и кресла», — констатировал депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах Киева компенсировать Вашингтону 400–500 млрд долларов. Он также добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, поскольку США не получают свои деньги назад.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не признает долг перед США ни в 500 млрд долларов, ни в 100 млрд долларов. По его словам, те 100 млрд долларов, что Украина действительно получила в качестве военной помощи, были выданы в качестве гранта, а грант не может считаться долгом.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф 23 февраля заявил, что США ожидают заключения сделки с Украиной по добыче ресурсов на следующей неделе. Условия соглашения в большей степени касаются возмещения средств, которые Вашингтон потратил на помощь Киеву.

Британский журнал The Economist сообщил, что Украине придется выплачивать США компенсацию за военную помощь в течение сотен лет в случае подписания сделки по полезным ископаемым, предложенной администрацией Трампа.