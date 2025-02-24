Губернатор рассказал о массированной атаке БПЛА на Орловскую область
Губернатор Клычков: ВСУ атаковали Орловскую область 16 дронами
Орел, 24 февраля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Ночью Орловская область подверглась массированному налету украинских беспилотников. Над регионом перехватили больше десяти дронов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны России сбито 16 вражеских БПЛА», — уточнил Клычков.
Повреждений и пострадавших в результате налета нет, на местах происшествий работают оперативные службы, добавил губернатор.
Ранее Минобороны информировало об уничтожении 22 украинских беспилотников дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). За ночь, уточнили в ведомстве, 16 беспилотников сбили над Орловской областью, три — над Брянской, еще два — над Рязанской, один — над Республикой Крым.
Как сообщало ИА Регнум, в Рязанской области после отражения атаки беспилотников на одном из предприятий вспыхнул пожар. Пострадавших нет, специалисты оценивают материальный ущерб, отметил губернатор Павел Малков.